Milan, trattativa per Rebic. Resta viva l'ipotesi Taison

Il Milan vuole piazzare un ultimo colpo nelle battute conclusive del calciomercato estivo e lo vuole fare in attacco. Il nome nuovo è quello di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, seguito dall'Inter nelle scorse settimane; i nerazzurri però poi hanno mollato il giocatore per puntare su Politano. Sono in corso i contatti con l'agente di Rebic, per un'operazione da 25-30 milioni in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze. In secondo piano, resta viva anche la pista che porta a Taison dello Shakhtar. Il brasiliano ha una clausola da 30 milioni di euro, l'offerta dei rossoneri è inferiore e gli ucraini non sono disposti a cederlo ad altre condizioni. In standby invece Angel Correa: le parti sono ferme tutte sulle rispettive posizioni.