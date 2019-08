Milan, trequartista e mezzala hanno nome e cognome

Il Milan, reduce da un pareggio convincente contro il Manchester United, facendo ritorno a Milanello ha trovato e troverà Paquetà, Bennacer, Kessiè e Diego Laxalt. Per il brasiliano, se prima era un nome papabile per il ruolo da trequartista, dopo le prestazioni di Suso contro Benfica e Manchester United, si profila un probabile impiego da mezzala.

RUOLO - Lucas Paquetà nasce mezzala, ruolo che ha quasi sempre ricoperto al Flamengo. Duttile ed intelligente tatticamente, in caso di necessità è stato impiegato anche come trequartista ed esterno offensivo. Tecnica, fisico e visione di gioco lo rendono un giocatore completo (seppur con ancora notevoli margini di miglioramento), facile da immaginare più avanti di qualche metro. Ma l'intelligenza calcistica di Paquetà, e la propensione di Giampaolo ad avere un centrocampo molto tecnico, possono spingere per il brasiliano impiegato nella propria posizione naturale.

SUSO RESTA (?) - Sembra un paradosso, perché dovrebbe essere cosa scontata vedere un giocatore schierato nella propria posizione naturale, ma così non era: Suso trequartista era un'incognita. Incognita che, seppur sempre in un calcio d'agosto, ha messo in mostra del potenziale importante al punto da far sbilanciare mister Giampaolo: "Suso è un fuoriclasse, e il Milan i giocatori forti se li tiene. L'ho detto sia a lui che alla società: sono innamorato, il suo modo di giocare mi fa impazzire ed è uno che può fare la differenza." Una dichiarazione chiara ed esplicita da parte dell'allenatore, che ad oggi, idealmente, vede lo spagnolo padrone della trequarti rossonera. Al netto del mercato, che potrebbe rimescolare le carte per tutte le parti in causa.