Milan, un ottobre a San Siro: tre gare (più una) per archiviare il girone di EL e rientrare in zona Champions

Nel calcio, il fattore campo conta e non poco. Soprattutto se ti chiami Milan e puoi contare sul sostegno di un pubblico caloroso e su uno stadio-fortino. Per tutto ottobre, dalla ripresa del campionato fino all’ultimo mercoledì del mese, i rossoneri non si muoveranno da San Siro. Dopo il derby da "ospite", Higuain e compagni, giovedì 25 ottobre, affronteranno in casa il Betis nella terza giornata del Gruppo F di Europa League.

FATTORE CAMPO - Tre giorni dopo, poi, alla Scala del calcio arriverà la Sampdoria: partita tosta, ma fra le mura amiche il Milan ha ciccato solo la sfida con l’Atalanta. Mercoledì 31, infine, la squadra di Gattuso chiuderà questo ottobre casalingo con il recupero della prima giornata con il Genoa, match saltato lo scorso 19 agosto a causa della tragedia del Ponte Morandi.

MOMENTO CHIAVE - Insomma, sarà un mese tutto da vivere all’insegna - si spera! - del fattore campo. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, le prossime tre gare (più il derby con l’Inter) a San Siro potrebbero permettere al Milan di chiudere il discorso qualificazione in Europa League e rientrare stabilmente nella zona Champions in campionato. La stagione entra definitivamente nel vivo.