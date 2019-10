MN - Agente della SPOCS a Casa Milan: possibile ritorno di fiamma per Kabak

Sascha Empacher, agente dell'agenzia tedesca SPOCS, non è nuovo a Casa Milan, essendo già stato a far visita nella sede rossonera quest'estate come intermediario per il difensore centrale Ozan Kabak. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il procuratore questa mattina ha incontrato nuovamente i dirigenti rossoneri per proporre due assistiti: Adbul Rahman Baba, terzino sinistro del Maiorca in presito dal Chelsea, e Mohamed Elneny, centrocampista del Besiktas in prestito dall'Arsenal. Non è escluso, inoltre, che si possa essere parlato nuovamente di Kabak, che sta trovando poco spazio allo Schalke 04, avendo giocato solamente 12 minuti in stagione in Bundesliga, tra un infortunio al piede e scelte tecniche.