MN - Come cambia il Milan senza Bennacer? Le opzioni al vaglio di Pioli

L’infortuno di Ismael Bennacer ha mandato all’aria la struttura canonizzata da Stefano Pioli dalla gara di campionato con il Napoli in avanti. Perché l’algerino, alzato nella posizione di trequartista, era stato identificato come l’uomo giusto dall’allenatore rossonero per dare ritmo sulla trequarti. Ma la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro partita attorno al 15’ del primo tempo del derby di ieri sera ha complicato di nuovo tutto. Ora serve correre ai ripari, con Pioli che ha tre soluzioni al vaglio.

OPZIONE 1

La prima è quella dell’inserimento di Tommaso Pobega come trequartista centrale con compiti box-to-box in modo tale da preservare la coppia Tonali-Krunic davanti alla difesa. L’ex Torino, sotto la guida di Ivan Juric, ha ricoperto proprio quella porzione di campo che gli ha consentito di sfruttare al meglio le sue doti di inserimento senza palla, cosa che è fondamentale se si vuole giocare sulle seconde palle basate sulle sponde di Giroud.

OPZIONE 2

La seconda opzione è quella di un Pobega (o Vranckx) accanto a Tonali davanti alla difesa con l’innalzamento di Rade Krunic in quello che, lo scorso anno, è stato il suo ruolo caratteristico nel rush finale che ha portato il Milan a vincere lo scudetto. È vero che Rade ha dato ai compagni grande serenità nel ruolo di mediano, ma il forfait di Bennacer impone anche una riflessione su un suo nuovo avanzamento. Non è nemmeno da scartare la soluzione di Tonali dietro la prima punta, posizione che Sandro non ha mai nascosto di gradire.

OPZIONE 3

Il ritorno al trequartista classico. Questa soluzione, se dovesse ricadere su Brahim Diaz, porterebbe Pioli a rimettere addosso a uno tra Saelemaekers e Messias la maglia da titolare largo a destra. L’altra combinazione è quella che vede Charles De Ketelaere nuovamente riproposto dall’inizio, nella speranza che trovi un guizzo che in stagione non c’è mai stato.