MN - Gimenez-Milan, ecco le cifre reali dell'operazione per portarlo in rossonero

vedi letture

Santiago Gimenez al Milan, un’operazione che vissuto di una lunga serie di contrattazioni e di convincimento del Feyenoord che, anche in questo caso, si è dimostrato un osso molto duro con il quale trattare. La valutazione iniziale fatta dal club olandese per il cartellino de “El Bebote” era di 40 milioni di euro e la sua convinzione era quella di trattenere Gimenez per poter alzare ulteriormente la richiesta in estate, quando i prezzi degli attaccanti si innalzano ulteriormente vista la molta richiesta e la poca disponibilità di una determinata materia prima come i numeri 9 puri come è Gimenez.

Il Milan, che ci aveva già provato in estate, è rimasto sempre in contatto con Rafaela Pimenta che ha curato l’operazione sia come intermediaria sia come agente di Gimenez. Il club rossonero, una volta capita la necessità tecnica e qualitativa di un numero nove vero (anche su spinta di Sergio Conceiçao) ha deciso di rompere gli indugi e di affondare il colpo per l’attaccante messicano che, una volta ricevuto nuovamente l’interesse milanista, ha fatto sapere al Feyenoord di voler andare a Milano subito.

Le cifre reali

Tra il Feyenoord e Gimenez ci sarebbe stato un patto per farlo partire a gennaio per una cifra sui 35 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Da qui la valutazione effettiva di 40 milioni. Il lavoro di Giorgio Furlani e Rafaela Pimenta è stato certosino, diplomatico e incisivo proprio con la dirigenza olandese, che in più di una circostanza aveva fatto filtrare il fatto di non gradire molto le voci che si rincorrevano sull’andamento delle contrattazioni. Alla fine, all’atto della chiusura dell’operazione, le due società si sono strette la mano per una base fissa da 28.5 milioni di euro più bonus per arrivare ad un massimo di 35 milioni. Queste le cifre reali dell’operazione Gimenez al Milan, con “El Bebote” che è così potuto sbarcare in rossonero e indossare la maglia numero 7. Una grande operazione visto il mercato degli attaccanti e i suoi prezzi.