MN - Giroud in gestione: oggi personalizzato. Buone sensazioni per la Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripresa degli allenamenti a Milanello questa mattina dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli dopo la vittoria sul Lecce di domenica. All'orizzonte, per i rossoneri, una partita fondamentale contro la Roma che ha il sapore di spareggio per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A seguire della trasferta all'Olimpico, un mese di maggio di fuoco con gli euroderby che mettono in palio la finalissima della massima competizione europea.

Giroud in gestione

Dati i tanti impegni, importantissimi, che la squadra rossonera dovrà affrontare nelle prossime settimane, Pioli e il suo staff tecnico vogliono assicurarsi di avere tutti gli uomini migliori al meglio della forma. Tra questi c'è Olivier Giroud, che dopo una botta nella trasferta europea di Napoli, è rimasto totalmente a riposo nella gara di campionato contro il Lecce. Allenamento di gestione per l'attaccante francese che ha svolto una seduta personalizzata e sta smaltendo una contusione al polpaccio. In generale, però, filtrano buone sensazioni per il recupero del numero 9 rossonero in vista della pesantissima e importantissima trasferta dell'Olimpico contro la Roma di sabato.

di Antonio Vitiello