MN - Ibra, fine della quarantena: da domani si può allenare regolarmente

Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto tutti i test medici, compresi due tamponi, che hanno dato esito negativo. Di conseguenza, il club ha ottenuto l’autorizzazione a chiudere la sua quarantena. Il giocatore ha lasciato il centro sportivo di Milanello per recarsi nella sua abitazione in centro a Milano e da domani si unirà ad uno dei due gruppi di allenamento per proseguire la fase di riatletizzazione propedeutica al rientro degli allenamenti collettivi, previsti per lunedì 18 maggio. I tamponi sostenuti dallo svedese sono stati effettuati dopo lo sblocco del divieto imposto dalla regione Lombardia.