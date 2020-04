MN - Il Milan su Tonali e Scamacca, tentativi per l’estate

Il mercato del Milan non è ancora entrato nel vivo, ma cominciano a delinearsi quei profili più interessanti su cui provare a investire. Giovani talenti che potrebbero alzare il livello della squadra, meglio ancora se italiani. In quest’ottica va visto il continuo interessamento dei rossoneri per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia di fede milanista. Tonali non ha mai nascosto di essere un tifoso del Milan e quest’aspetto potrebbe rappresentare un vantaggio notevole rispetto agli altri club interessati. Mezza serie A e grandi club europei hanno messo gli occhi su Tonali da tempo, quindi non sarà semplice acquistarlo dal Brescia, anche perché il presidente Cellino ha sparato una cifra enorme per cederlo. Ma il Milan c’è, ed è in fila insieme ad altre squadre e vorrebbe fare un tentativo in estate. Serviranno delle cessioni per mettere le mani sul talento dell'Under21 italiana.

L’altro giovane seguito da mesi è Gianluca Scamacca, attaccante di 21 anni di proprietà del Sassuolo in prestito all’Ascoli, già cercato con insistenza durante la scorsa sessione di gennaio. In estate potrebbe cercare di strapparlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, dopo che a gennaio è stato rifiutato un prestito con opzione di riscatto. Milan, Napoli e Benfica sono le tre società che maggiormente lo stanno corteggiando. I lusitani hanno già offerto dieci milioni ma la proposta è stata respinta, dunque servirà di più per strapparlo al Sassuolo, ma sono i rossoneri a stuzzicare maggiormente l’attenzione dell’attaccante classe 1999 e questo rappresenta un grande vantaggio per il Milan.