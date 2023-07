MN - Loftus-Cheek, Pulisic e... l'attaccante: il punto sui nomi per il ruolo di centravanti

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il mercato del Milan è iniziato con il botto: i rossoneri in poco tempo hanno chiuso Sportiello, che era già bloccato da gennaio, Luka Romero, arrivato a paramentro zero dopo l'addio dalla Lazio, Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea, entrambi a titolo definitivo. Il Milan, però, lavora anche ad altre posizioni che andranno sicuramente migliorate. Una tra queste è il ruolo del centravanti.

Nell'ultima stagione, Giroud è arrivato spremuto nel finale, complice anche il Mondiale da titolare a metà annata, e in campionato è mancato un attaccante che potesse sostituirlo. Proprio per questo motivo, l'area tecnica si sta muovendo anche sul centravanti: su Dia, al momento, ci sono poche conferme rispetto alla notizia uscita pochi giorni fa su una possibile offerta dei rossoneri alla Salernitana.

Per quanto riguarda Morata, invece, i rossoneri sono fortemente interessati; il giocatore, che ha appena rinnovato con l'Atletico Madrid, però, non gode del decreto crescita. Il Milan ci pensa e continua ad osservare anche altri profili che possano dare una soluzione più in attacco per mister Pioli, in attesa anche delle uscite.



Resta viva anche l'ipotesi Scamacca. I rossoneri hanno proposto al West Ham Origi, ma, al momento, la trattativa non sembra decollare. Il belga vuole ancora decidere il proprio futuro, anche se vorrebbe rimanere a Milanello.