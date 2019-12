MN - Mandzukic, la Juventus apre alla cessione. Ma rimane l'alternativa a Ibra: il punto

Il nome di Mario Mandzukic è sempre stato quello alternativo a Zlatan Ibrahimovic nella mente della dirigenza del Milan, anche se spesso è stato fatto filtrare come Ibra sia la priorità. Ma è giusto non farsi trovare impreparati qualora lo svedese dovesse dire di no. La situazione attuale di Mandzukic è la seguente:

Da ottobre si allena da solo, tutti i giorni, essendo stato messo fuori rosa dalla Juventus. Non ha il ritmo partita nelle gambe, ma è segnalato in buone condizioni fisiche e voglioso di tornare a giocare.

Si è parlato a lungo di un pre accordo con il Manchester United, squadra che aveva rifiutato in estate quando era stato inserito nella trattativa per portare Lukaku alla Juventus. Di conseguenza, andrebbe ulteriormente capito se tale pre accordo sia ancora in piedi o meno. Di certo c’è che Mandzukic ha un ingaggio pesante alla Juventus, che si aggira tra i 5,5 e i 6 milioni di euro netti all’anno, che al lordo sono oltre 11 milioni che gravano sul monte stipendi bianconero.

La posizione della Juventus è di apertura totale alla cessione del centravanti croato e il prezzo sarebbe anche relativamente basso, visto che si tratta sempre e comunque di un calciatore fuori rosa.