MN - Mercato trequartisti caldo: pronto il rilancio per De Ketelaere. Ziyech a oltranza. Asensio non tramonta

Ha preso luce, in maniera importante, il calciomercato del Milan. Paolo Maldini lo aveva detto uscendo da Casa Milan che c’era il tempo per recuperare il terreno (presunto) perso. E così la dirigenza ha deciso di affondare per gli obiettivi primari. Dopo la prima proposta per Charles De Ketelaere da 20 milioni più bonus, Maldini e Massara sono pronti al rilancio arrivando fino a 30 più bonus. Ci potrebbero essere delle contropartite da inserire come il portiere Jungdal e l’esterno offensivo Roback. Entrambi sono profili molto richiesti in Italia e in Europa e potrebbero riscontrare il gradimento del Bruges. De Ketelaere vorrebbe continuare a giocare in Champions League, ecco perché – al momento – la presunta offerta del Leeds non lo scalda più di tanto.

Ziyech: l’over che piace a tutti

L’obiettivo vero, concreto, del mercato rossonero è quello di fare l’accoppiata De Ketelaere-Ziyech. Il marocchino del Chelsea è quel giocatore “over” che convince tutti per caratteristiche tecniche, fisiche e caratteriali. Il Chelsea ha dato segnali di apertura al prestito con la trattativa che si può chiudere se il Milan mette l’obbligo di riscatto (il costo dell’operazione verrebbe caricata nel bilancio ’22-23).

Asensio alternativa a Ziyech

Ziyech rimane la priorità per l’esterno alto a destra, ma il nome di Asensio non è tramontato del tutto. Anzi. Maldini e Massara tengono monitorata la situazione anche se il giocatore, al momento, non sembra intenzionato ad abbassare le sue richieste di stipendio pari a 7 milioni.

Dybala: idea se salta De Ketelaere

Il Milan, al momento, non è in trattativa con Paulo Dybala. I rossoneri hanno preso informazioni sul giocatore con il suo entourage e hanno registrato la richiesta di stipendio. Al momento, la Joya non è la priorità per Maldini e Massara, ma dovesse saltare la pista De Ketelaere e dovesse essere Dybala ancora senza squadra, allora la situazione potrebbe accendersi.