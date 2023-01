MN - Milan-Bennacer, rinnovo ai dettagli: accordo ad un passo fino al 2027

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan e Ismael Bennacer sono ad un passo dal rinnovo di contratto. Trova conferma l'indiscrezione lanciata da Sky Sport 24 anche dalle nostre verifiche con il club e il regista algerino che sono davvero agli ultimi dettagli della contrattazione, segno evidente di come la volontà fosse la medesima, ovvero quella di arrivare a un accordo che potesse permettere alle parti di andare avanti insieme

LE CIFRE

Di fatto, il Milan e Bennacer si sono venuti incontro e hanno trovato la quadra su una base di 4 milioni all'anno più bonus fino al 30 giugno 2027, con il giocatore che si è convinto non solo della bontà del progetto tecnico portato avanti dai rossoneri, ma anche del suo ruolo centrale dentro una squadra che è ai vertici del calcio italiano e in lotta in Champions League. La prossima settimana sarà quella della limatura dei dettagli, della firma e dell'annuncio ufficiale.