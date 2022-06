MN - Milan-Botman, si continua a lavorare. Il giocatore vuole i rossoneri, ma...

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo averlo seguito a lungo a gennaio, il Milan sta provando nuovamente ad acquistare le prestazioni di Sven Botman, difensore centrale del Lille. In particolare, Paolo Maldini, dt rossonero, spinge per prenderlo perchè lo ritiene un vero talento su cui fare un investimento importante non solo per il futuro, ma anche per il presente. Nei giorni scorsi, lo stesso giocatore, intervistato nel ritiro dell'Olanda, ha fatto capire di volere fortemente il Milan e ha dichiarato di sperare che la trattativa si possa chiudere in fretta.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - Ma a che punto è la trattativa? Botman ha già da tempo un accordo personale con il Milan per cinque anni. A testimonianza che vuole solo i rossoneri, l'olandese sta rifiutando tutte le altre proposte che gli arrivano sul tavolo, in particolare quella del Newcastle che è in forte pressing. La fumata bianca però tarda ad arrivare per "colpa" del Lille che spera di venderlo in Premier League a cifre più alte. La volontà di Sven però è piuttosto chiara a tutti e per questo il Milan, nonostante stia riscontrando una certa resistenza, continua a lavorare con il club francese per chiudere questa trattativa infinita.

di Antonio Vitiello