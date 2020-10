MN - Milan-Dalot, passi avanti in serata: si cerca l'intesa con lo United

La trattativa per il terzino destro portoghese Diogo Dalot tra Milan e Manchester United è proseguita anche in serata (dopo i contatti avvenuti nel pomeriggio), e si cerca l'intesa sul prestito con diritto. Le parti sono più vicine e in costante aggiornamento, e in queste ore i rossoneri hanno superato anche la concorrenza della Roma.

Si lavora anche sul difensore centrale, il Milan cerca di chiudere il mercato con un paio di rinforzi per la difesa.

di Antonio Vitiello