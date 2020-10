MN - Milan-Dalot, prosegue la trattativa: contatti anche oggi

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il club rossonero continua a lavorare per Diogo Dalot del Manchester United. Il Milan lo vuole in prestito con diritto di riscatto, mentre i Red Devils lo vorrebbero inserire l'obbligo: questa importante differenza rende non semplice l'operazione, ma i contatti sono andati avanti anche oggi per provare a trovare una quadra tra le due società. Cresce l'ottimismo rispetto a qualche giorno fa, c'è ancora da trattare.

di Antonio Vitiello