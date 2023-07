MN - Milan-Kjaer, avanti ancora assieme? Non si esclude il rinnovo e la chiusura della carriera in rossonero

MilanNews.it

Il Milan e Kjaer, una storia che dura dal 2020 e che potrebbe durare ancora diversi anni. Indubbiamente la rinascita del Milan passa anche dal suo arrivo nel gennaio del 2020, mercato in cui arrivarono anche Ibrahimovic e Saelemaekers. Simon in questa stagione si giocherà il posto da titolare assieme a Thiaw, Kalulu e Tomori: non sarà facile guadagnarsi un posto da titolare, soprattutto dopo l'esplosione improvvisa del giovane centrale tedesco, ma Kjaer sarà comunque un elemento fondamentale della retroguardia rossonera.

Simon è uno dei pilastri rimasti della squadra e il suo desiderio è quello di chiudere al Milan, come confermato da lui stesso in un'intervista ai media danese prima dell'Euroderby: "È qui che voglio finire, è il club in cui ho sempre sognato di finire. Quindi spero anch'io di finire qui, ma non a breve". Con il centrale danese si parlerà a breve anche del futuro: l'ipotesi rinnovo per Kjaer, che a marzo ha compiuto 34 anni, non è da scartare. Il suo attuale contratto scadrà alla fine di questa stagione e potrebbe ottenere un prolungamento di un altro anno, sempre con l'obiettivo di appendere gli scarpini al chiodo vestendo la maglia del Milan.

di Gianluigi Torre