MN - Milan, Morata si complica per i costi: idea Taremi. Isaksen è un’opzione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

I costi per l’operazione Alvaro Morata sono piuttosto alti per il Milan. Non c’è solo la clausola da 20 milioni da versare all’Atletico Madrid per liberare la punta spagnola, ma anche un ingaggio alto e la possibilità di non poter usufruire del Decreto Crescita da parte del Milan. Operazione che non è semplice, e allora i rossoneri stanno guardando altri nomi come quello di Mehdi Taremi (come scritto stamattina dalla Gazzetta dello Sport). L’iraniano al momento è un’opzione da non scartare, un nome che rientra nella lista dei rossoneri. Il 30enne del Porto, va in scadenza al 30 giugno del 2024 ed è un’opportunità di mercato che la dirigenza milanista sta valutando. L’intoppo sarebbe però lo status da extracomunitario, perché in caso di arrivo al Milan non potranno essere tesserati altri giocatori sprovvisti di passaporto comunitario.

Uno di questi è Samuel Chukwueze del Villarreal. L’operazione va avanti ma i costi non sono bassi e allora il Milan monitora altre opportunità. Tra queste c’è il giovane Gustav Tang Isaksen, esterno danese del Midtjylland. Il 22enne era stato già seguito con molto interesse nella passata stagione dal Milan, l’accostamento non è nuovo, ma ci sono conferme che potrebbe essere un’alternativa sulla corsia destra. Su Isaksen c’è anche l’interesse della Juventus.

di Antonio Vitiello