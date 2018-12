MN - Milan, Muriel pista caldissima: si tratta il prestito oneroso con diritto di riscatto

Luis Muriel è sempre più vicino al Milan. Il colombiano potrebbe essere il rinforzo invernale del club rossonero dopo un’intesa di massima tra Milan e Siviglia ottenuta nelle scorse ore. La squadra spagnola ha ottimi rapporti con Leonardo dopo l’affare Andrè Silva in estate e avrebbe raggiunto un accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno. Poi sarà determinante l’ingresso in Champions e l’andamento del giocatore per il riscatto in estate. L’ex Udinese e Samp deve ancora raggiungere l’accordo economico con il Milan e nelle prossime ore ci saranno incontri con il suo agente per strappare il si del colombiano. Su Muriel ci sono anche Fiorentina e Roma, ma il Milan ha fatto un passo avanti con il Siviglia e la pista è molto calda, secondo quanto raccolto da MilanNews.it.

Il retroscena: Muriel era stato proposto già in estate quando il Siviglia aveva intavolato la trattativa per acquistare Andrè Silva, tra i due club si è creata una sinergia importante.

Per Gattuso il giocatore può essere schierato sia da attaccante centrale che da esterno, e se dovesse arrivare Muriel il Milan poi si concentrerà sul centrocampista e su diverse uscite. Una su tutte quella di Fabio Borini che piace molto allo Shenzhen in Cina.