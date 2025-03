MN - Milan, per Walker futuro già scritto: ecco la decisione

Sei partite in serie A più quattro in Champions League e una in Coppa Italia. Kyle Walker è sempre stato utilizzato dal suo arrivo nel mercato di gennaio, ad eccezione di quando è stato assente per infortunio, e sia in dirigenza che all’interno della squadra le percezioni sull’inglese sono positive. Non ha più la freschezza di 10 anni fa quando dominava la fascia destra in Inghilterra, ma resta un giocatore di grande esperienza che ha portato miglioramenti al Milan nella zona di campo che prima era affidata a Emerson Royal.

Decisione sull’acquisto di Walker

Il club rossonero lo ha prelevato in prestito secco durante la sessione di mercato invernale sfruttando l’assist del giocatore. Infatti Kyle aveva voglia di cambiare campionato per trovare nuovi stimoli, così è arrivata l’opportunità di sbarcare in Italia e il Milan l’ha colta al volo. La permanenza di Walker non durerà solo sei mesi, perché l’idea del club è di riscattare l’esterno destro per 5 milioni di euro entro il 30 giugno. Con l’acquisizione del cartellino scatteranno altri due anni di contratto in rossonero (30 giugno 2027).

Esperienza e leadership

Il Milan ha deciso di ingaggiare Walker anche per portare giocatori vincenti nello spogliatoio. Negli anni in cui ha militato nel Manchester City di Guardiola ha conquistato 17 titoli e sicuramente il suo modo di pensare alle vittorie potrà essere utile al gruppo rossonero, specialmente per chi ha vinto poco in carriera.