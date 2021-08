MN - Milan, preso Adli del Bordeaux. Il giocatore resterà in prestito in Francia

Arrivano conferme in merito alla notizia arrivata poco fa dalla Francia: secondo quanto da Milannews.it, il Milan ha infatti chiuso l'acquisto dal Bordeaux di Yacine Aldi per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il centrocampista francese classe 2001 non vestirà però subito la maglia rossonera, ma resterà un anno in prestito al club francese. Il giocatore, che è atteso oggi pomeriggio a Milano per le visite mediche di rito con il Diavolo, approderà quindi a Milanello nell'estate del 2022.