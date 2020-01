MN - Milan-Roma, contatti per Suso: lo spagnolo gradisce la destinazione

Qualcosa si muove sul mercato del Milan fronte uscite. In particolare, secondo quanto riferito dall'inviato di MilanNews.it a Casa Milan, sarebbero in corso dei contatti tra Roma e Milan per Suso: lo spagnolo è tra le idee (anche se non è l'unica) del club giallorosso per sostituire Zaniolo, che si è rotto il crociato ieri sera nella partita contro la Juventus. La piazza capitolina rappresenterebbe una meta gradita dal nativo di Cadice.

di Antonio Vitiello