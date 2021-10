MN - Milan, si ferma Messias: lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra

Brutte notizie per il Milan e per Junior Messias: secondo quanto appreso da Milannews.it, il giocatore brasiliano è stato sottoposto infatti oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo è previsto tra dieci giorni.

I tempi di recupero non si sanno ancora, ma solitamente per problemi muscolari di questo tipo lo stop è di circa un mese. Le condizioni dell'ex giocatore del Crotone verranno comunque monitorate giorno dopo giorno dallo staff medico rossonero che spera di rimetterlo a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile, ma il rischio concreto è quello di rivederlo in campo solo dopo la sosta per le nazionali di novembre.

Continua dunque il periodo no di Junior Messias che da quando è sbarcato a Milanello ha giocato appena 16' contro l'Atalanta. Il brasiliano ha saltato praticamente tutta la prima parte della stagione in quanto, dopo essere arrivato al Milan nell'ultimo giorno di mercato, ha dovuto rifare da zero la preparazione fisica estiva. Ora questo infortunio lo costringerà a restare fuori ancora alcune settimane.

di Antonio Vitiello