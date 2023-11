MN - Milan, si ferma Okafor: lesione al bicipite femorale destro

Nuovo infortunio e nuovo problema muscolare per un giocatore del Milan: stavolta a fermarsi è Noah Okafor, il quale, nella terza partita giocata con la sua Nazionale contro la Romania, ha riportato un infortunio alla coscia. Gli esami strumentali effettuati ieri al rientro hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana.

Ieri Okafor è arrivato a Milanello lamentando un problema alla coscia dopo l'ultima partita in nazionale e per questo non si è allenato. Lo svizzero ha ha fatto gli esami ieri stesso e stamattina è arrivato l'esito dei controlli a cui si è sottoposto l'ex Salisburgo.

Con questo infortunio, dopo l'emergenza in difesa, ora in casa rossonera scatta anche quella in attacco: sabato contro la Fiorentina, oltre allo svizzero, Stefano Pioli dovrà infatti fare anche a meno di Rafael Leao, infortunato pure lui, e di Olivier Giroud, fermato per due giornate dal Guidice Sportivo dopo l'espulsione rimediata contro il Lecce.