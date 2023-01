MN - Milan, Theo Hernandez out: non parte per Roma e salta la Lazio

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruttissima tegola in casa Milan. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, a causa di un affaticamento muscolare, Theo Hernandez non è partito per Roma e salterà la sfida contro la Lazio; il Milan preferisce non rischiarlo: il terzino francese, dopo essersi allenato a Milanello nella seduta odierna di rifinitura, resterà a Milano a scopo precauzionale. Al suo posto giocherà Dest con Calabria confermato a destra.

Si tratta del secondo stop stagionale per Theo: il numero 19 si era già fermato per una ventina di giorni tra il 19 settembre e il 6 ottobre 2022 a causa di un problema agli aduttori.

Diventano, dunque, cinque gli assenti per infortunio tra i rossoneri per Lazio-Milan: si tratta di Florenzi, Maignan, Ballo-Tourè, Ibrahimovic e, per l'appunto, di Theo.