MN - Milanello, la direzione sportiva compatta alla rifinitura: si vuole dare tranquillità alla squadra in vista della Juventus

Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Ricky Massara, ovvero i componenti dell’intera area sportiva del Milan, sono a Milanello dall’ora di pranzo. I tre hanno aspettato l’arrivo della squadra e poi si sono recati a bordocampo dove stanno assistendo alla rifinitura pre Juventus. Al momento non ci sono stati colloqui con i giocatori riguardanti le vicende delle ultime ore, ma i tre, con la loro presenza, vogliono dare un segnale di tranquillità a Pioli e ai suoi ragazzi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di domani sera, contro la Juventus. Va ricordato come finché non arriverà la decisione ufficiale sull'addio, Boban rimane in carica nel suo ruolo di CFO ed è pienamente legittimato nello svolgere il suo lavoro.