MN - Tonali: "Newcastle scelta che ho dovuto fare, sarò sempre un tifoso del Milan. Ho parlato con Leao..."

Fonte: dall'inviato a Linate, Antonello Gioia

MilanNews.it

Di ritorno dall'Inghilterra e in seguito all'ufficialità del suo passaggio al Newcastle, Sandro Tonali ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it all'aeroporto di Linate:

Quali sono le prime sensazioni dopo il trasferimento?

"Positive. Ho conosciuto e incontrato gente che mi voleva a tutti i costi. Erano positive come lo erano prima di arrivare là".

Che tipo di scelta è stata?

"Scelta più difficile della mia carriera ma che andava fatta adesso. Il Milan mi ha accolto come un figlio e li ringrazierò per tutta la vita, non dimenticherò mai di questo. Voglio bene a tutti i miei compagni ed ex, sarà sempre un loro tifoso perché sono persone d'oro. Scelta che ho dovuto fare e l'ho fatta al momento giusto".

L'assenza di Paolo Maldini ha influito?

"Maldini riferimento importantissimo, mi ha aiutato, nel primo anno specialmente, e mi ha preso in braccia. Quest'anno si sono divise le strade ma rimarrà il nostro grandissimo aiuto per tutti i giocatori: chi meglio di lui conosce il Milan e sta con i giocatori? Lo ringrazierò per sempre. Anche da dirigente, sapeva benissimo distinguere i due ruoli. Eravamo sereni anche quando è andato via".

Leao si è detto stupito del tuo addio...

"Ho parlato con Rafa (Leao, ndr) prima della notizia ed è normale che non si aspettassero questa cosa, ma da persone intelligenti hanno capito e lui stesso mi augura il meglio":

In un'intervista al Corriere della Sera avevi detto che non avresti mai commesso l'errore di andartene dal Milan... Poi cosa è cambiato?

"E' stata un'estate lunga: la nostra decisione non arriva al frutto di questa stagione, ma di queste tre stagioni. Spero un giorno di poter tornare a Milano e vedere i tifosi sorridere".