MN - Torna l'ipotesi del rinvio per Bologna-Milan. Corsa contro il tempo per motivi logistici

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sul fronte Bologna-Milan: più passano le ore, più non viene presa una decisione, più torna forte l'ipotesi del rinvio a data da destinarsi, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it. Oggi il sindaco della città emiliana ha incontrato il Prefetto e dall'incontro dai due è emersa la certezza di non poter disputare la partita al Dall'Ara nè a porte aperte nè a porte chiuse (CLICCA QUI). Da qui è stato convocato un CdA d'urgenza dalla Lega per capire quali potessero essere le soluzioni e in particolare giocare la partita in campo neutro, con Empoli o Como stadi favoriti (CLICCA QUI).

Più passa il tempo più lo spettro del rinvio appare concreto. Le società infatti dovrebbero avere il tempo di organizzarsi per il viaggio e a quasi 24 ore dal calcio di inizio non sanno nè se si giocherà nè dove. Si attendono aggiornamenti e comunicazioni ufficiali.

QUANDO SI GIOCHEREBBE?

Ecco i calendari incrociati di Milan e Bologna, con la prima ipotesi - ottimistica - è quella del 3 aprile tenendo conto che le due squadre facciano strada in Champions League.

29 ottobre: Milan-Napoli e Cagliari-Bologna

2 novembre: Monza-Milan e Bologna-Lecce

5-6 novembre: Champions League

9 novembre: Cagliari-Milan

10 novembre: Roma-Bologna

Pausa per le nazionali

23 novembre: Milan-Juventus

24 novembre: Lazio-Bologna

25-26 novembre: Champions League

30 novembre: Milan-Empoli e Bologna-Venezia

3 dicembre: Ottavi di Coppa Italia

6 dicembre: Atalanta-Milan

7 dicembre: Juventus-Bologna

11 dicembre: Champions League

15 dicembre: Milan-Genoa e Bologna-Fiorentina

20 dicembre: Verona-Milan

21 dicembre: Torino-Bologna

29 dicembre: Milan-Roma

30 dicembre: Bologna-Hellas Verona

3 gennaio: Juventus-Milan, ore 19 – Supercoppa Italiana

Data da definire: Como-Milan e Inter-Bologna recupero della 19° giornata

12 gennaio: Milan-Cagliari e Bologna-Roma

18 gennaio: Juventus-Milan e Bologna-Monza (giornata pre Champions League)

21 gennaio: Champions League

26 gennaio: Milan-Parma e Empoli-Bologna

2 febbraio: Milan-Inter e Bologna-Como

5 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

9 febbraio: Empoli-Milan e Lecce-Bologna

11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League

16 febbraio: Milan-Verona e Bologna-Torino

18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League

23 febbraio: Torino-Milan e Parma-Bologna

26 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

2 marzo: Milan-Lazio e Bologna-Cagliari

4-5 marzo: eventuale ottavo di finale di Champions League

9 marzo: Lecce-Milan e Verona-Bologna

11-12 marzo: eventuale ritorno di finale di Champions League

16 marzo: Milan-Como e Bologna-Lazio

Pausa per le nazionali

30 marzo: Napoli-Milan e Venezia-Bologna

3 aprile: prima data utile

8-9 aprile e 15-16 aprile: eventuali quarti di finale di Champions League

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara