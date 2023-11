MN - Verso il mercato di gennaio: ecco perché il Milan vira su Adams

Da mercato d’opportunità e mercato di necessità. È mutato così lo sguardo del Milan verso la finestra invernale dei trasferimenti con due priorità da portare a casa: un difensore centrale e un attaccante che possa essere una reale alternativa a Olivier Giroud rispetto al Luka Jovic visto fino ad ora. Il nome più caldeggiato per gennaio è quello di Akor Adams del Montpellier. Oltre a un rendimento convincente, gli occhi del Milan si sono posati su di lui anche per determinate caratteristiche tecniche che, sia in Italia sia in Europa, stanno risultando sempre più importanti per un attaccante.

Rispetto a Giroud, che ha nei sedici metri finali il suo terreno di caccia preferito, Adams è un attaccante che rientra più nel filone degli Osimhen, ovvero attaccanti veloci, forti fisicamente, in grado di potersi lanciare a campo aperto in caso di ripartenze, ma anche in grado di essere decisivo dentro l’area di rigore. I contatti con il Montpellier sono costanti, con la dirigenza milanista che sta già studiando la tipologia di proposta da presentare al club francese.

Adams rientra, anche a livello anagrafico, dentro il piano di ricostruzione del blocco dei centravanti che il Milan – necessariamente – dovrà effettuare tra la sessione di gennaio e quella estiva. Perché Olivier Giroud non può più giocare un numero elevato di partite come ha fatto lo scorso anno e anche perché l’età avanza. Jovic, di questo passo, non vedrà attivarsi la clausola unilaterale a favore del Milan per l’estensione triennale del suo attuale contratto. Adams, dunque, più di Guirassy dello Stoccarda (che ha una clausola da 17 milioni), è il nome che inizia a scaldarsi in vista di gennaio mentre quello di Jonathan David è sempre valido per l’estate, anche se la seconda parte di stagione del canadese sarà decisiva sulle valutazioni milaniste.