MN - Verso Milan-Atalanta: Calabria e Kalulu tornano tra i convocati, out Tomori

In vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta a San Siro, il Milan si è ritrovato come sempre questa mattina in un hotel nel centro di Milano. La buona notizia per Stefano Pioli è senza dubbio il ritorno tra i convocati di Davide Calabria e soprattutto Pierre Kalulu: il primo si era infortunato due settimane fa contro il Napoli, mentre il difensore francese, che ad inizio novembre era stato operato dopo aver subito la lesione del tendine retto femorale sinistro, torna a disposizione dopo 119 giorni. Presente anche il giovane portiere della Primavera Raveyre.

Ancora assente invece Fikayo Tomori che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di venerdì sul campo della Lazio. Oltre a lui, non sono a disposizione nemmeno l'infortunato Tommaso Pobega e lo squalificato Luka Jovic.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 25 febbraio 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it