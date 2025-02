Moncada a DAZN: "Questa squadra può dare ancora di più. Rinnovi Pulisic e Reijnders? Siamo molto vicini"

Geoffrey Moncada, DT rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Che partita è oggi?

“Un’altra finale. Abbiamo sbagliato la prima col Torino. Giochiamo contro una bella squadra. Per noi è fondamentale per il quarto posto. È una bella battaglia”.

Cosa ti senti di poter dare da qua a fine stagione? Com’è cambiato il tuo ruolo ora che sei DT?

“Penso che essere positivo è importante in questo momento. Siamo in difficoltà, lo sappiamo. Abbiamo ancora tante partite, conosco molto bene i giocatori e so che possono fare ancora di più: la squadra ha un margine di crescita importante. Sono ogni giorno qua con lo staff ed il mister per dare una mano. Cosa cambia dal fare il Capo Scout? Totalmente diverso, soprattutto per l’aspetto mentale”.

Sui rinnovi:

“I rinnovi sono molto positivi. Abbiamo lavorato bene grazie alla società, abbiamo fatto tutto per rinnovare con i giocatori. L’importante è avere il controllo sul giocatre, non possiamo perderli in scadenza, mai. Lavoriamo tanto, e mi sembra che i giocatori sono molto contenti di rimanere con noi. Pulisic e Reijnders? Siamo molto vicini”.

Le scadenze di Maignan e Theo sono nel 2026…

“Anche per loro vale questo discorso, è importante”.