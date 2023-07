Narrami, o Musah, del centrocampista multiforme, che tanto vagò

"Narrami, o Musah, del centrocampista multiforme, che tanto vagò": il primo verso del proemio dell'Odissea, intramontabile opera dell'epica greca, è perfetto per descrivere, in maniera poetica, le caratteristiche di Yunus Musah, calciatore statunitense classe 2002 in forza al Valencia e che il Milan vorrebbe portare in rossonero entro venerdì.

Oltre all'assonanza del cognome del ragazzo con la Musa invocata da Omero, sono tante le cose in comune tra il citato verso e Musah. Il fatto di essere un, innanzitutto, è ampiamente testimoniato dal campo: Musah è, in prima istanza, un, ma in carriera ha giocato in ben 8 ruoli: 45 gare da centrocampista centrale, 24 da mezzala destra, 18 da mezzala sinistra, 9 da trequartista, 6 da ala destra e una da terzino destro, terzino sinistro e seconda punta. È, insomma, un calciatore molto, che potrebbe essere utilissimo a Stefano Pioli chiaramente come, ma anche, in caso di emergenza, in altre posizioni; in generale, garantirebbe al gioco rossonero quella mobilità, quella fluidità e quella capacità di spaccare le linee avversarie in conduzione palla o con i movimenti che chiede da sempre il tecnico emiliano.Ma se è un nazionale statunitense, come fa il Milan a prenderlo considerando le stringenti regole sugli extra-comunitari? Nessun problema, perché Musah è uno, che come Ulisse,, letteralmente: nato a New York da genitori di origini ghanesi, si trasferisce per l'infanzia in Veneto dove comincia a giocare a calcio, per poi svilupparsi in quel di Londra ed esplodere con il Valencia; per questi motivi, Musah possiede il. Insomma, se Musah saprà far cantare il Milan come la Musa fece scrivere ad Omero una opera storica lo scopriremo presto... dato chevorrebbero chiudere il suo acquisto entro venerdì puntando ad uno sconto sui 25 milioni richiesti dal Valencia.