Nel mondo di Ignazio Abate: così la sua Primavera vola in campionato e in Europa

vedi letture

Ignazio Abate sta vivendo un momento magico insieme ai suoi ragazzi della Primavera rossonera: la squadra è attualmente capolista in campionato a quota 16 punti in 6 partite, inseguono l'inter con 14 punti e l'Empoli terzo con 11 punti. I rossoneri sono, inoltre ancora imbattuti in campionato, avendo ottenuto finora 5 vittorie e un pareggio.

Le statistiche e i nomi più in forma

La squadra di Abate rappresenta un meccanismo armonioso in grado di segnare tanto e subire poco ( 16 gol fatti e solo 4 subiti) con l'ultima vittoria casalinga contro l'Atalanta che rispecchia perfettamente il moto produttivo dei giovani rossoneri, bravi nel reagire dopo il momentaneo vantaggio della dea, mandando poi in gol nel secondo tempo Eletu e scatenando successivamente "l'ira sportiva" di capitan Zeroli (doppietta). Per parlare di numeri e statistiche è semplice: il miglior marcatore in campionato è attualmente il giovane bomber Alessandro Bonomi, a quota 3 reti. Come lui lo stesso Eletu, segue il centrocampista Zeroli a quota due centri. Di grande importanza anche l'impatto di Francesco Camarda, in gol per la prima volta con la Primavera nella vittoriosa trasferta contro il Sassuolo sabato 16 settembre. Il giovane attaccante classe 08' si è messo in mostra soprattutto in Youth League con una doppietta contro il Newcastle.

Il percorso in Europa e l'importanza del DNA Milan di Abate

Mister Abate è riuscito a plasmare, finora, un gruppo di ragazzi talentuosi ma con la necessità di crescere e allenarsi in un ambiente famigliare, ideale per migliorare con calma ma in modo produttivo. Il percorso in Europa, finora condito con due importanti vittorie contro Newscastle e Dortmund, rappresenta un importante trampolino di lancio e crescita per i giovani rossoneri.

Le conclusioni riguardo un percorso ancora lungo

La scelta di Ignazio Abate, al secondo anno sulla panchina della Primavera rossonera, rappresenta proprio quanto appena detto: una guida ideale in un percorso di crescita con una maglia importante come quella del Milan, alternando senso di appartenenza e importanti trame tecnico tattiche che i giovani rossoneri stanno dimostrando bene in campo. Il tempo è dalla parte dell'ex terzino rossonero e dei suoi ragazzi, ora più che mai protagonisti in una stagione che avrà ancora molto da dire e da dare al percorso del giovane Milan targato Abate.