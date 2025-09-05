Nkunku, il Milan per ripartire e tornare il top player di Lipsia

Il Milan ha speso tanto sul mercato questa estate. L'investimento più alto è stato quello per portare in rossonero Christopher Nkunku, costato 37 milioni di euro più bonus per strapparlo al Chelsea. Ieri il francese è stato presentato ufficialmente alla stampa e ha subito fatto capire quanto abbia voluto il Milan: "Quando ho sentito parlare del Milan ho avuto un brivido e non ci ho pensato un attimo. Vedevo Kakà e Ronaldinho con questa maglia e Thiago Silva mi ha fatto capire che è il miglior club d’Italia" le sue parole in conferenza riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

LA DOPPIETTA DI BERGAMO - La sua avventura al Chelsea, arrivata dopo l'esplosione al Lipsia, non è andata come si aspettava: "Penso che quando sono arrivato era tutto perfetto ma poi mi sono fatto male e sono rimasto fuori tanti mesi. Avevo grande voglia di tornare e c’è stato un nuovo problema muscolare. Il secondo anno stavo bene, ma poi il mister ha preso altre decisioni. Io sono lo stesso giocatore che in passato ha fatto una doppietta a Bergamo". Nkunku si riferisce ai due gol segnati in Europa League in casa dell'Atalanta con il Lipsia.

QUELLO DI LIPSIA - E il suo obiettivo personale in rossonero è proprio tornare ad essere il top player visto con la maglia della formazione tedesca: "Io sono ancora quel giocatore" ci tiene a sottolineare l'attaccante francese che poi ha aggiunto che il suo ruolo preferito è il trequartista, ma è pronto ad adattarsi a tutte le richieste di mister Allegri. Durante la conferenza gli sono stati regalati anche dei palloncini che solitamente gonfia per esultare dopo un gol: "Non so se basteranno 15 palloncini per festeggiare i miei gol qui". Il campo dirà se basteranno o servirà un altro pacchetto.

