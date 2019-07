Non più sacrificabile: il Milan intenzionato a puntare ancora su Cutrone

Patrick Cutrone in uscita, anzi no. L'attaccante classe '98, dopo essere stato iscritto nella lista dei cedibili, è tornato in quella dei punti fermi, in attesa di capire come si muoverà il mercato. Il centravanti rossonero era entrato nei discorsi tra Milan e Fiorentina per Veretout, ma i viola non sembravano convinti della valutazione del ragazzo effettuata dal Diavolo: venticinque milioni. Eppure, a ventuno anni compiuti, Cutrone ha già realizzato tredici reti in Serie A, quattro in Coppa Italia e otto in Europa League, a cui si aggiungono cinque centri in Nazionale Under 21: un bottino non certamente comune che non può portare ad una svendita da parte del Milan.

OCCASIONI - Qualora arrivasse un'offerta congrua, e il ragazzo propendesse per una nuova esperienza, difficilmente la dirigenza rossonera si metterà in mezzo, ma in questo preciso momento la sensazione è che il giocatore possa restare. L'arrivo di Marco Giampaolo e la reintroduzione del modulo con le due punte potrà certamente favorire Cutrone, il quale dovrà si giocarsi il posto con Piatek e André Silva (e probabilmente un altro attaccante), anche se i posti a disposizione saranno due. Non ci sarà l'Europa League, ma ricordiamo bene lo scorso anno, quando Gattuso non riusciva a proporre la due punte non avendo alternative in panchina.

RUOLO - Quando Cutrone è stato schierato in coppia con un altro attaccante ha sempre fatto bene: il gol di Piatek contro l'Udinese nasce proprio dalla combinazione con Patrick, sebbene le caratteristiche dei due non combacino perfettamente. Il numero 63 dovrà sgomitare per guadagnarsi spazio, ma le occasioni potrebbero essere molte di più rispetto all'ultima stagione. Se Cutrone si avvicina al Milan un altro attaccante inizia ad allontanarsi: parliamo di Castillejo, giocatOre che faticherebbe a trovare una collocazione propria nel 4-3-1-2 e che potrebbe tornare in Spagna.