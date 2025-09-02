Odogu a MilanTV: "Successo tutto in fretta. Sono molto giovane e voglio migliorarmi: darò tutto"

David Odogu è stato il decimo e ultimo accquisto del Milan per la campagna estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Il giovanissimo difensore tedesco, classe 2006, è arrivato dal Wolfsburg a sorpresa e ha firmato un contratto quadriennale con opzione di un anno in più, il quinto. Ieri è atterrato a Milano nel pomeriggio, ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Oggi era in campo a Milanello a conoscere il mister Allegri e chi c'è della squadra. Le parole di David Odogu nella sua prima intervista con Milan Tv.

Gioia nei tuoi occhi, cosa stai provando?

"È una sensazione incredibile: un giorno importante per me e la mia famiglia. Sono molto grato di poter firmare per un Club così importante e voglio ringraziare Dio, senza il quale nulla di questo sarebbe stato possibile. Sono davvero felice, orgoglioso e grato di essere in questa squadra".

Puoi dirci come hai reagito alla notizia?

"È successo tutto molto in fretta, all'ultimo giorno. È stato incredibile. Non riesco ancora a realizzare cosa è successo nelle ultime 24 ore, sono successe tante cose. Una sensazione meravigliosa, sono semplicemente grato di poter essere qui e felice".

Che effetto ti fa in entrare in uno spogliatoio con così tanti campioni?

"Ora realizzo di essere al Milan e di poter giocare con calciatori come Modric, per esempio. Un anno fa non avrei mai immaginato di poter essere nella sua stessa squadra. Lo prenderò come esempio, essendo giovani. In generale, la squadra è piena di grandi giocatori e non vedo l'ora di imparare da loro, perché sono molto giovane e voglio migliorarmi. Ho la migliore opportunità per farlo in questo club"

Come ti descriveresti in campo?

"Voglio fare clean sheet e proteggere la nostra porta. Sono aggressivo nei duelli uno contro uno, sono forte nelle difesa individuale e di squadra. Voglio migliorare fisicamente e diventare più sicuro con la palla, migliorare la forza, il gioco aereo e il lavoro difensivo"

Hai un idolo o modello?

"I difensori del Milan nel passato sono sempre stati delle leggende come Nesta, Maldini e Baresi. Ho sempre guardato ai migliori alla mia posizione ma non ho uno specifico idolo ma al momento mi piace Van Dijk"

Cosa ti viene in mente guardando la maglia rossonera col tuo nome e il numero 27?

"Mi piace molto con quel numero. Non c'è una ragione particolare per il numero ma credo sia bella. Mentre venivo qui ho controllato quali numeri fossero liberi e quale potesse stare bene. Penso di aver fatto una buona scelta. Mi piace la maglia, come è fatta e mi piace il numero"

Come sarà giocare a San Siro?

"Sarà incredibile. Non ci sono ancora stato ma ci andrò presto. Ho visto tante partite in TV e conosco la storia dello stadio, le grandi partite che sono state giocate come i derby. È incredibile immaginare di giocare lì ma è anche una grande responsabilità. Voglio lavorare duro, crescere e diventare un grande giocatore, disputando tante partite in quello stadio"

Un messaggio per i tifosi rossoneri:

"Ciao tifosi del Milan, sono David Odogu e sono davvero orgoglioso e felice di essere qui. Non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Vogliamo vincere, darò tutto per me stesso e questa maglia. Ciao, forza Milan"