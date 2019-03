Paquetá pronto a fare tredici nel derby: il brasiliano è troppo importante, riposo posticipato

Dodici gare consecutive, da titolare, dal suo arrivo in rossonero, un gol, due assist e tanto lavoro, su e giù per il campo. Domenica, 17 marzo, Lucas Paquetà sarà prossimo a compiere i suoi primi due mesi di campo da giocatore del Milan (la prima gara il 21 gennaio scorso), in una gara che con ottime probabilità giocherà dall'inizio, come sempre accaduto finora. Gigi Riccio, secondo di Gattuso, ha ammesso che il brasiliano avrebbe bisogno di rifiatare, ma non è ancora arrivato il momento.

TASSELLO FONDAMENTALE - E' assolutamente evidente che l'ex Flamengo non è brillante come nelle prime uscite in rossonero. I motivi sono svariati: da un lato il logorio fisico, dall'altro quello mentale, dopo due mesi da assoluto protagonista, appena arrivato in una nuova realtà ed un nuovo continente. Parimenti a Piatek, il 39 verdeoro si sta rivelando fondamentale, quasi insostituibile: la manovra rossonera ha cambiato completamente faccia col classe '97 in campo, così come la continuità di rendimento della formazione di Gattuso. Non è un caso che, col verdeoro appannato, il Milan abbia leggermente zoppicato negli ultimi incontri, ma sia comunque riuscito a prevalere e vincere.

13 - Contro l'Inter, domenica sera, verosimilmente dovrebbe arrivare la tredicesima gara da titolare per il nativo di Rio de Janeiro, una gara non banale per fare "tredici". Il derby potrà dare una sterzata importante alla stagione milanista, considerando la classifica che si è fin qui delineata: qualora il Diavolo riuscisse a prevalere, le chances di arrivare tra le prime quattro salirebbero a dismisura, aumentando ancora di più la consapevolezza di un gruppo che, nelle ultime settimane, è riuscito a centrare cinque successi consecutivi in Serie A. Dopo la stracittadina forse arriverà anche il momento di riposare per Paquetà, ma c'è bisogno di un ultimo sforzo per provare a dare lo strappo decisivo ad un campionato dove il Milan si sta togliendo tante soddisfazioni.