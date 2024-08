Passa il tempo, cambiano uomini e allenatori, ma la difesa è sempre da film horror

Per trovare l’ultimo clean sheet dei rossoneri bisogna tornare al 27 aprile 2024, quando il match fra Juventus e Milan finì con uno scialbo 0 a 0: poi il finale di stagione di Pioli e i suoi ragazzi fu condito da ben 10 reti subite in 4 gare (una media di 2.5 reti a partita). Questa estate abbiamo letto, abbiamo scritto che al Milan uno dei punti fondamentali da migliorare era proprio la fase difensiva.

UN AVVIO DA INCUBO

Ma l’avvio di stagione 2024-2025 è stato da incubo per il nuovo tecnico Fonseca e il suo gruppo. Un solo punto conquistato in due gare, che di fatto aprono il prima crocevia della stagione già sabato prossimo a Roma contro la Lazio: un altro passo falso sarebbe quasi una resa ai sogni di gloria…

L’ultima volta con un avvio così shock fu nel 2011/2012: 1 punto fra Lazio e Napoli con cinque reti subite. Peggio fece Ancelotti nel 2008/2009, il quale ottenne due KO nelle prime due uscite (quattro goal subiti fra Bologna e Genoa).

LA DIFESA…FA ACQUA OVUNQUE

In questi primi 180’ ufficiali, i rossoneri, hanno subito la bellezza di 4 reti (2 dal Torino e 2 dal Parma) e solo grazie alle parate di Maignan hanno evitato passivi più pesanti. Errori individuali gravissimi di capitan Calabria sia contro il Torino che ieri al Tardini, errore di Emerson Royal sul goal di Cancellieri. Solamente il nuovo acquisto Pavlovic è stato in grado di provare a reggere l’urto degli attaccanti ducali, e nonostante il giallo preso dopo pochi minuti è stato uno dei migliori in campo. Anche il primo goal del Torino a San Siro è nato da un altro errore horror della difesa rossonera.

Serve più attenzione e più lavoro, perché non si possono sempre subire goal alle prime azioni degli avversari. Fonseca dovrà lavorare, ma il tempo scorre inesorabilmente e il Milan deve assolutamente invertire la tendenza, come dichiarato dallo stesso tecnico portoghese nella sala stampa di Parma.

I DATI CON GLI ANNI PRECEDENTI

Nella stagione 2016/2017 il Milan di Montella ottenne tre punti nelle prime due gare, ma subì 6 reti (2 dal Torino, 4 dal Napoli). Con Gattuso allenatore i rossoneri subirono 4 reti in 180’ (3 dal Napoli e 1 dal Genoa) con tre punti all’attivo. Con Giampaolo allenatore (2019/2020) il Milan subì 1 rete (dall’Udinese) e fece 3 punti nelle prime due gare. Nella stagione 2020/2021 con Pioli allenatore, il Milan nelle prime due giornate non subì nemmeno una rete fra Bologna e Crotone.

COSA SERVE AL MILAN?

Sicuramente la partenza a prezzo di saldo di Kalulu alla Juventus non è stata una grande scelta, ma è anche vero che i rossoneri hanno il problema delle liste. Il mercato durerà ancora una settimana, non sappiamo se ci saranno movimenti, ma un difensore da affiancare a Pavlovic (con Tomori prima alternativa e con Thiaw e Gabbia rincalzi) servirebbe eccome. Basta sfogliare la lista dei giocatori svincolati (così da evitare trattative con i club) per trovare alcuni nomi molto interessanti…

Valentino Cesarini