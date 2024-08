Paulo Fonseca è un diesel, la storia insegna. Dagli esordi a Lille, quante false partenze

vedi letture

Paulo Fonseca è un diesel, la storia lo insegna e l'esordio sulla panchina del Milan è il primo indizio. Dall'inizio della sua carriera di allenatore e considerando solo le stagioni in cui ha potuto iniziare da subito, solamente in 6 occasioni ha esordito con un successo. E 3 di essi sono stati con lo Shakhtar Donetsk, in un campionato come quello ucraino, dove la forbice tra le due big e il resto del torneo è abissale.

Per il resto Fonseca è abituato a false partenze e il 2-2 col Torino non può nemmeno annoverarsi fra i peggiori. Basti pensare al pasticcio di Verona nel 2020 per un errore di compilazione delle liste, comunque non attribuibile al tecnico. La stagione precedente con i giallorossi lo vide iniziare con un pirotecnico 3-3 in casa contro il Genoa, che lo portò col tempo a rivedere una tattica forse troppo spericolata per il calcio italiano. A conti fatti e guardando il primo mese di calcio, Fonseca quasi mai è partito a razzo. Le due stagioni a Lille, dove ha espresso un calcio fra i migliori di Francia, hanno visto qualche frenata iniziale ottenendo la miseria di 4 punti nelle prime tre partite. Salvo poi prendere il volo. Basta solo avere pazienza. E fiducia.

Stagione 2011/12 - Desportivo Aves

Esordio: Uniao Madeira - Desportivo Aves 3-2

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 6

Posizione finale: 3°

- - -

Stagione 2012/13 - Paços Ferreira

Esordio: Paços Ferreira - Moreirense 1-1

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 6

Posizione finale: 3°

- - -

Stagione 2013/14 - Porto

Esordio: Vitoria Setubal - Porto 1-3

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 13

Posizione: esonerato dopo 21 giornate

- - -

Stagione 2014/15 - Paços Ferreira

Esordio: Benfica - Paços Ferreira 2-0

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 5

Posizione finale: 8°

- - -

Stagione 2015/16 - Braga

Esordio: Braga - Nacional 2-1

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 9

Posizione finale: 4°

Vince la Coppa del Portogallo

- - -

Stagione 2016/17 - Shakhtar Donetsk

Esordio: Shakhtar - Zirka 4-1

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 15

Posizione finale: 1°

Vince la Coppa d'Ucraina

- - -

Stagione 2017/18 - Shakhtar Donetsk

Esordio: Vorskla - Shakhtar 0-3

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 12

Posizione finale: 1°

Vince la Coppa d'Ucraina

- - -

Stagione 2018/19 - Shakhtar Donetsk

Esordio: Desna - Shakhtar 0-2

Punti ottenuti dopo le cinque giornate: 12

Posizione finale: 1°

Vince la Coppa d'Ucraina

- - -

Stagione 2019/20 - Roma

Esordio: Roma - Genoa 3-3

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 11

Posizione finale: 5°

- - -

Stagione 2020/21 - Roma

Esordio: Hellas Verona - Roma 3-0 a tavolino

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 8

Posizione finale: 6°

- - -

Stagione 2022/23 - Lille

Esordio: Lille - Auxerre 4-1

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 7

Posizione finale: 5°

- - -

Stagione 2023/24 - Lille

Esordio: Nizza - Lille 1-1

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 8

Posizione finale: 4°