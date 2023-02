Pioli a Mediaset: "Sono soddisfatto, prestazione che ci dà morale. Tomori? Non lo abbiamo voluto rischiare"

MilanNews.it

Dopo il successo contro il Tottenham, Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Mediaset:

Sulla vittoria: "E' stata una gara difficile contro una squadra tosta. Abbiamo fatto una buona gara, ma sappiamo che il ritorno sarà tosto. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sono soddisfatto".

Sulla prestazione: "Quando un allenatore rivede in campo il lavoro fatto in allenamento è contento. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Nel secondo tempo potevamo fare qualche passaggio all'indietro in meno e giocare di più in avanti, ma i ragazzi hanno giocato con grande spirito. Abbiamo fatto una buona prestazione. Potevamo fare più gol con De Ketelaere e Thiaw, ma anche loro ci hanno messo in difficoltà,soprattutto su palla inattiva. Oggi è solo la prima tappa, la prossima sarà ancora più difficile".

Su Tomori: "Ieri stava bene, mentre stamattina ha detto che aveva ancora un fastidio alla zona infortunata e quindi non lo abbiamo rischiato".

Sul momento: "E' una prestazione che ci darà morale, ma dobbiamo continuare ad essere una squadra energica. Abbiamo passato un mese difficile, stiamo cercando di superare queste difficoltà. Sono sempre convinto di allenare un gruppo speciale".