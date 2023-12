Pioli a Milan TV: "Loro in casa hanno perso solo contro Liverpool e BVB. Per noi una finale"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV alla vigilia di Newcastle-Milan. Trasferta complicata in Inghilterra, ma i rossoneri cercano assolutamente i tre punti per rimanere in Europa. Se poi sarà Champions League o Europa League dipenderà anche da PSG e Dortmund. Queste tutte le dichiarazioni di mister Pioli:

L’importanza della partita: “È una finale per noi, è il primo vero bivio della stagione, nel senso che rimanere in Europa è un nostro obiettivo. Abbiamo una possibilità, che è quella di vincere senza guardare tanto gli altri. Siamo concentrati su quello, quindi sicuramente le motivazioni, l’attenzione, la concentrazione e la determinazione della squadra saranno al massimo”.

La carica che dà la Champions: “Che la Champions esalti tutte le caratteristiche di preparazione, di concentrazione, di voglia, di fare bene in un palcoscenico del genere è chiaro che c’è, si sente. È altrettanto chiaro che abbiamo una possibilità e su quello siamo concentrati”.

Che squadra è il Newcastle? “È tra gli avversari che cambiano di più per atteggiamento, per intensità, per energia, per qualità di prestazione tra le prestazioni casalinghe rispetto a quelle esterne. In casa hanno perso solamente una volta in Champions League contro il Borussia e una volta in tutta la stagione in Premier League contro il Liverpool. Ci aspettiamo un ambiente caldo, un avversario energico, intenso, fisico soprattutto nell’approccio alla partita. È chiaro che dobbiamo sapere questo, dobbiamo essere preparati ad affrontare questo tipo di avversario e sapere che chiaramente il voler vincere partite del genere richiede prestazioni di alto livello”.

Su St. James’s Park: “Appena uscito il sorteggio la scorsa estate tutti i ragazzi, Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek, hanno sempre detto che è lo stadio più caldo, più caloroso, più energico di tuta la Premier League e noi abbiamo già vissuto stadi come Anfield, come il Tottenham Stadium, come Stamford Bridge. Abbiamo visto che situazioni vogliono provocare soprattutto ad inizio partita e in che direzione vogliono portare la partita. Noi dobbiamo essere preparati e giocare una grande gara perché abbiamo una grande occasione e dobbiamo fare di tutto per portarla a casa”.