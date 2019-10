Pioli preannuncia una serie di cambi per provare a risalire la china: chi sale e chi scende

"Cambierò qualcosa rispetto a Roma". Così Stefano Pioli si è espresso in conferenza stampa alla vigilia di Milan-SPAL, preannunciando quelle che potrebbero essere alcune modifiche importanti nella formazione rossonera. Il primo cambio, molto probabile, riguarda il centravanti, per un avvicendamento suggerito dallo stesso tecnico emiliano: "Piatek è il centravanti del Milan con determinate caratteristiche e lo è Leao con altre. Ho scelto Leao perché pensavo fosse più adatto alle caratteristiche della Roma. Kris è un giocatore che sta bene, ha voglia di fare. Da Rafael mi aspettavo di più, ogni partite posso fare scelte diverse, possono giocare anche insieme".

IL CENTROCAMPO CHE CAMBIA - Un'altra sostituzione è relativa al centrocampo. E non è detto che sia la sola. A prendere il ruolo di regista dovrebbe essere Bennacer ("è una possibilità" ha detto Pioli), dopo tre partite consecutive di Biglia dal primo minuto. Dall'algerino ci si aspetterà sicuramente una scossa dopo le prove, piuttosto timide, delle scorse settimane. Eppure, per provare a dare una svolta al reparto, il suo inserimento è quantomeno obbligato. Anche Bonaventura e Krunic hanno chance di giocare dall'inizio, tant'è che il trio mediano potrebbe anche subire una modifica quasi completa.

LA POSSIBILE DIFESA A TRE - La modifica più importante, e strutturale, dovrebbe però materializzarsi in difesa, dove Stefano Pioli sembra intenzionato ad utilizzare Duarte e non Calabria o Conti come terzino destro. E' chiaro che il brasiliano non nasca terzino, ma non è detto che debba per forza farlo... il terzino. Contro la Roma abbiamo visto come Theo Hernandez abbia spesso vestito il ruolo di attaccante, motivo per cui, almeno in fase di possesso, il Milan potrebbe schierarsi con una sorta di 3-5-2 mascherato, con Duarte centrale di destra e l'esterno francese libero di offendere e sgroppare sulla fascia. Il tecnico emiliano ha escluso cambi di rilievo se non dopo la sosta, ma qualora dovesse giocare Duarte è chiaro che il sistema di gioco andrebbe chiaramente a modificarsi.