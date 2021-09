Preparazione impeccabile e impegno costante: Tomori sempre più leader rossonero

Come ogni formazione che conta, anche il Milan non ha potuto lavorare dal primo giorno con la rosa al completo. Nonostante alcune assenze importanti, giocatori quali Theo o Tomori sono stati a disposizione sin dal primo giorno della preparazione distinguendosi sia per lo stato di forma dimostrato che per l’ottima preparazione sostenuta. Concentrandoci sul difensore inglese, in particolare, si può sottolineare come il classe 97’ dopo il riscatto dal Chelsea si sia dimostrato come uno dei calciatori più coinvolti nel gruppo rossonero e uno dei potenziali leader della rosa di Pioli. In vista di una stagione importantissima e densa di impegni, si può dire che Tomori sarà una delle pedine fondamentali del Milan e uno dei trascinatori del giovane gruppo rossonero.

GRANDE COINVOLGIMENTO - Dopo l’ufficializzazione della sua permanenza al Milan, Fikayo Tomori ha espresso solo parole al miele verso i rossoneri dimostrando grande fiducia nel progetto della società. Il desiderio di raggiungere grandi successi con il Milan, chiaramente, dipende anche dallo stesso Tomori che della squadra rossonera è una delle colonne portanti. Questo senso di responsabilità è stato dimostrato dall’inglese non solo negli allenamenti a Milanello ma soprattutto nelle amichevoli e nelle partite ufficiali dove il classe 97’ si è distinto sempre come uno dei migliori in campo. Tomori, in particolare, è cresciuto partita dopo partita non mostrandosi solo come un centrale insuperabile ma anche come un potenziale regista arretrato.

IMPEGNO COSTANTE - Una delle qualità più importanti di Fikayo Tomori, senza dubbio, è il costante impegno mostrato in ogni partita. Sia che la squadra vinca, sia che perda, Tomori ha la capacità di distinguersi come uno dei calciatori più affidabili a livello di prestazioni offerte e questo lo rende una sicurezza per Pioli e per i compagni. Per un Milan che punta a crescere ancora, Tomori rappresenta un punto di forza determinante sia a livello tattico che caratteriale: due elementi fondamentali per un upgrade della squadra e dei suoi obbiettivi.