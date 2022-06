Prima di un'eventuale offerta: Zaniolo potrebbe ritrovarsi al Milan? (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Precisiamo subito: al momento non c'è nessuna trattativa tra il Milan e la Roma per Nicolò Zaniolo. Ma: in caso di trattativa e di buona riuscita, Nicolò Zaniolo potrebbe ritrovarsi come potenziale grande campione con l'arrivo al Milan?

Dopo i primi mesi clamorosi in giallorosso, durante i quali il numero 22 si era assestato come uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, alcuni fattori - dipendenti da sé stesso, da ciò che gli sta intorno e, considerando gli infortuni, anche dalla sfortuna - ne hanno limitato la crescita; lungi dal cavalcare l'onda di chi scrive che Zaniolo 'crei problemi nello spogliatoio' perché i fatti dicono che non è così, ma c'è certamente bisogno di ritrovarsi in toto. Il Milan di Stefano Pioli, però, ha già dimostrato di saperci fare...

