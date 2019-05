Probabile formazione - A Firenze torna Bakayoko, Calhanoglu recupera. Tridente Suso-Piatek-Borini

Tutto o quasi si deciderà a Firenze. Il Milan, dopo il successo contro il Bologna, è ancora in corsa per la Champions League, ma per mantenere vive le speranze, o eventualmente rosicchiare qualche punto (l'Atalanta giocherà alle 15 domani contro il Genoa), dovrà vincere per forza al Franchi. Non sarà semplice, tant'è che il Diavolo non vince in Toscana dal 2014, davvero tanto tempo.

TORNA IL CAPITANO - Dopo la squalifica di una giornata, a seguito dell'applauso ironico all'Olimpico, Alessio Romagnoli tornerà in campo contro la Fiorentina. I laterali dovrebbero essere Abate e Rodriguez, mentre in porta ci sarà ovviamente Gigio Donnarumma. Qualche dubbio invece sul partner del capitano rossonero: Zapata sembrava in vantaggio ma Musacchio ha riguadagnando posizioni, tanto da essere favorito alla vigilia.

BAKAYOKO C'E', CALHANOGLU ANCHE - In questa settimana si è discusso sul caso Bakayoko, dopo quanto accaduto lunedì a San Siro. Dopo il confronto con Gattuso a Milanello la situazione ha trovato una risoluzione, tant'è che il francese domani sarà titolare al centro della mediana. Una presenza fondamentale, vista anche l'indisponibilità di Biglia. Ci sarà anche Calhanoglu, il quale ha recuperato in tempo di record dal fastidio all'addutture accusato in Milan-Bologna. Franck Kessie sarà la mezz'ala destra.

TRIDENTE CON BORINI - La squalifica di Paquetà costringerà Gattuso a schierare Calhanoglu a centrocampo, facendo sì che lo slot di esterno offensivo sinistro venga preso da un altro giocatore. Fabio Borini, autore del momentaneo 2-0 contro gli emiliani, sembra il candidato principe per questa posizione. Suso sarà titolare a destra, mentre Piatek cercherà di ritrovare la via del gol al Franchi.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-3-3): Donnarumma G; Abate, Musacchio/Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini