Probabile formazione - Contro la Samp il possibile esordio di Paquetà, Conti partirà dalla panchina. In attacco, Higuain al centro del tridente

Archiviata la sosta di gennaio, dopo aver giocato per la prima volta durante le festività natalizie, il Milan è pronto a tornare in campo, per il primo impegno ufficiale dell’anno. Si tratterà della sfida contro la Sampdoria, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara di domani, l’inizio è fissato alle 18, sarà già decisiva per la squadra di Gattuso che, fuori dall’Europa League, dovrà puntare ad arrivare in fondo ad una coppa che da troppi anni manca nella bacheca milanista.

PIÙ ABATE CHE CONTI – Andrea Conti dovrà attendere ancora per il suo ritorno dal primo minuto. Il terzino milanista, infatti, non può ancora contare su una condizione atletica tale da permettere il suo inserimento nella formazione titolare. Per questo motivo, Gennaro Gattuso dovrebbe affidarsi ancora ad Ignazio Abate, per il ruolo di terzino destro. La difesa sarà completata dall’ex di turno Romagnoli, insieme a Musacchio e Rodriguez. Tornerà, inoltre, a giocare Pepe Reina, portiere designato per gli impegni di coppa.

PAQEUTÀ – A distanza di soli otto giorni dal suo arrivo ufficiale al Milan, Lucas Paquetà potrebbe già esordire dal primo minuto domani, contro la Sampdoria. Il brasiliano potrebbe essere inserito nel centrocampo rossonero, nel ruolo di mezz’ala. Determinante, in questo senso, è stato il problema fisico di Suso che ha costretto Gattuso ad avanzare Calhanoglu sulla linea degli attaccanti.

PIPITA C’È – Gonzalo Higuain è al momento al centro del mercato milanista, viste le insistenti voci riguardanti un suo possibile addio. Tuttavia, domani l’attaccante argentino sarà al centro dell’attacco rossonero, che proverà a scardinare la difesa della Sampdoria. L’ex Juventus sarà affiancato da Castillejo, che prenderà il posto di Suso fermato da un problema fisico, e da Calhanoglu.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (4-3-3): Reina; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.