Probabile formazione: ecco il Diavolo contro Ancelotti, Cutrone in vantaggio su Piatek

34 punti in classifica, quarto posto solitario e forze fresche dal mercato. Al Milan si respira un'aria nuova dopo le difficoltà di un dicembre nero. A San Siro, sotto le stelle del sabato sera, ci sarà un big match di nome e di fatto: il Diavolo contro il Napoli di Ancelotti, nel suo primo ritorno a 'casa' dopo quasi dieci anni da giramondo. La corazzata partenopea, in continuo inseguimento della Juventus, cercherà una vittoria per prolungare la caccia Scudetto, ma i rossoneri non possono perdere terreno in una giornata 'particolare' in termine di calendario Champions: solo scontri diretti, come Lazio-Juventus e Atalanta-Roma.

Rino è stato chiaro in conferenza, il modulo non si cambia. Quindi sarà ancora 4-3-3, marchio di fabbrica gattusiano, basato sulla solida difesa guidata da capitan Romagnoli e Mateo Musacchio, impegnati a controllare il traffico pericoloso davanti alla porta dell'intoccabile Gigio Donnarumma. Sugli esterni, a sinistra sempre Rodríguez mentre a destra rientra Calabria. A centrocampo il riuscito mix fra tattica, muscoli, forza fisica e tecnica con Franck Kessié, Tiémoué 'la diga' Bakayoko e Lucas Paquetá. Davanti, Patrick Cutrone è in vantaggio sull'ultimo arrivato Piatek, mentre sugli esterni spazio a Suso e Çalhanoglu.

Questa la probabile formazione rossonera: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.