Probabile formazione - Gattuso non cambia, contro l'Inter in campo i titolarissimi

Archiviata la sosta è tempo di tornare in campo per il Milan, atteso da una delle sfide più importanti di tutta la stagione: la stracittadina contro l’Inter. Sarà proprio dal derby che i rossoneri ripartiranno, per cercare di proseguire nel filotto di risultati positivi avviato prima della pausa per le Nazionali. La formazione di Gennaro Gattuso, apparso tranquillo nella settimana di avvicinamento al big match, si troverà davanti una squadra altrettanto determinata a dare seguito a un periodo fatto di risultati positivi.

CONFERME – Una partita tanto importante quanto il derby non è l’occasione adatta a esperimenti e stravolgimenti e, per questo, Gennaro Gattuso si affiderà alla formazione che in questo avvio di stagione ha regalato le maggiori soddisfazioni. Il Milan scenderà sul campo di San Siro, domani sera, schierato secondo l’ormai canonico 4-3-3. In difesa, nonostante il ritorno tra i convocati di Caldara, la coppia di centrali sarà ancora composta da Musacchio e Romagnoli, ai lati dei quali correranno Rodriguez e Calabria. Il tecnico milanista confermerà anche il tridente di centrocampo con Biglia, apparso in grande condizione nelle ultime sfide, coadiuvato da Kessie e Bonaventura.

DUELLO (A DISTANZA) ARGENTINO – Sarà l’attacco l’indiscusso protagonista della partita e, in particolare, lo saranno i due centravanti: Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. I due argentini, infatti, sono già stati al centro delle chiacchiere da derby per tutto il lungo avvicinamento, durato quasi due settimane, alla stracittadina e domani sera, finalmente, avranno l’opportunità di confrontarsi in campo, seppur nelle aree opposte.

Questa, dunque, la probabile formazione del Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calganoglu.