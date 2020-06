Probabile formazione Milan: Bonaventura dietro Rebic, Calabria giocherà a sinistra

Dopo uno lungo periodo di stop obbligato durato tre mesi domani sera il Milan affronterà la Juventus a Torino, nel match di ritorno delle Semifinali di Coppa Italia. All'andata a San Siro terminò 1-1, con Ronaldo che rispose su rigore (dubbio) al vantaggio iniziale di Rebic. Pioli dovrà fare a meno di tre pedine che si sono rivelate fondamentali negli ultimi mesi prima dello stop: Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez sono squalificati. Questa la probabile formazione che scenderà in campo all'Allianz Stadium.

IL SOSTITUTO DI THEO - Dopo aver saltato Milan-Genoa dell'8 marzo per un infortunio rimediato nella trasferta di Firenze, Gigio Donnarumma tornerà a difendere i pali della porta rossonera. Il sostituto di Theo Hernandez sarà molto probabilmente Davide Calabria: il classe '96 ha già giocato sulla fascia sinistra diverse volte in passato e Pioli lo preferisce a Laxalt. Per il resto ci sarà la difesa tipo che il tecnico rossonero ha schierato negli ultimi match: Romagnoli-Kjær la coppia di centrali con Conti sulla destra.

DUO CONSOLIDATO - Nello scacchiere tattico dell'allenatore emiliano la coppia dei centrali di centrocampo non può che essere Bennacer-Kessie. I due hanno giocato sempre insieme nel corso della stagione e l'affiatamento è cresciuto col passare dei minuti. Sia l'algerino che l'ivoriano dovranno dare il massimo e riuscire ad essere presenti ed incisivi in entrambi le fasi, approfittando del fatto che il ritmo della partita sarà per forza di cose più basso del normale.

REBIC GUIDA L'ATTACCO - Sarà Ante Rebic a guidare l'attacco rossonero contro la Juventus di Maurizio Sarri. Pioli ripartirà quindi da una delle poche certezze del Milan di quest'anno: da gennaio in poi il croato è diventato sicuramente il terminale offensivo più efficace e pericoloso della squadra, beneficiando appieno della presenza di Zlatan Ibrahimovic. Dietro di lui ci sarà Jack Bonaventura, con Calhanoglu a sinistra e Paquetá a destra. I tre trequartisti dovranno essere bravi a dialogare fra loro per aprire la difesa bianconera e creare spazi per gli inserimenti di Rebic e uno dei due centrocampisti. Invece Rafael Leão partirà ancora una volta dalla panchina, ma per il portghese più che una bocciatura si tratta di una scelta quasi obbligata: è l'unica punta di ruolo pronta a subentrare a partita in corso.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic.