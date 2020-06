Probabile formazione Milan: chance per Paquetà, doppio ballottaggio a destra

Dopo l'importante successo interno contro la Roma, primo big match vinto dal Milan in stagione, i rossoneri domani saranno impegnati a Ferrara contro la SPAL. Uno snodo importante da non fallire, vista anche la difficoltà delle successive gare: Lazio, Juventus e Napoli. Stefano Pioli sta comunque pensando di attuare un minimo turnover, cercando di preservare il più possibile i suoi giocatori.

DUELLO CALABRIA-CONTI - Davanti all'inamovibile Gigio Donnarumma ci saranno ancora Romagnoli e Kjaer. Il danese non può essere ancora al 100% ma, come accaduto con la Roma, scenderà in campo dall'inizio per dar forza alla retroguardia. Ovvia conferma anche per Theo Hernandez, mentre a destra Calabria se la gioca con Conti, titolare a destra in tutte le tre partite dal post lockdown.

CHANCE PER PAQUETA', BALLOTTAGGIO A DESTRA - In mezzo al campo ci saranno sempre Kessie e Bennacer, coppia sempre più affiatata nel 4-2-3-1 di Pioli. Si cambia invece nel tris di mezze punte alle spalle di Rebic: Paquetà dovrebbe prendere il posto di Bonaventura e Castillejo è in ballottaggio con Saelemakers. Hakan Calhanoglu, invece, sarà ancora titolare a sinistra.

Probabile formazione:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria (Conti), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo (Saelemaekers), Paquetà, Calhanoglu; Rebic.